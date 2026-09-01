La Ferme Bourbonnaise Cusset
samedi 19 septembre 2026 · Cusset
Informations pratiques
Cusset
La Ferme Bourbonnaise
Cours Lafayette Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 08:30:00
fin : 2026-09-19 13:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le premier marché de l’automne aura une saveur particulière et inédite puisque La Ferme bourbonnaise fait escale à Cusset.
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Cours Lafayette Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 40 03 contact@allier.fr
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English :
The first fall market will have a special and unique flavor, as La Ferme Bourbonnaise is making a stop in Cusset.
L’événement La Ferme Bourbonnaise Cusset a été mis à jour le 2026-08-17 par Vichy Destinations
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