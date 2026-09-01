Informations pratiques

Cusset

La Ferme Bourbonnaise

Cours Lafayette Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 08:30:00

fin : 2026-09-19 13:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le premier marché de l’automne aura une saveur particulière et inédite puisque La Ferme bourbonnaise fait escale à Cusset.

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Cours Lafayette Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 40 03 contact@allier.fr

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English :

The first fall market will have a special and unique flavor, as La Ferme Bourbonnaise is making a stop in Cusset.

L’événement La Ferme Bourbonnaise Cusset a été mis à jour le 2026-08-17 par Vichy Destinations