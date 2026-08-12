La fête à Neu-Neu, star de la rentrée automnale à Paris Bois de Boulogne Paris

Informations pratiques

Une soixantaine d’attractions, et surtout un esprit : celui d’une fête foraine à taille humaine, où l’on circule sans se bousculer et où l’on garde un œil sur les enfants sans effort.

Sensations, jeux et gourmandises

Manèges à sensations, stands de tir, machines à sous, spectacles et animations gratuites : un programme divertissant pour les petits comme pour les grands. Côté saveurs, les stands traditionnels de churros, beignets et gaufres côtoient une belle sélection de gourmandises salées, le tout fait maison et préparé sur place.

Un cadre qui change tout

Installée sous les arbres du Bois de Boulogne, la fête bénéficie d’un cadre rare pour une fête foraine.

Les allées ombragées, l’air plus frais en fin de journée et les grands espaces alentour permettent de souffler entre deux manèges, de pique-niquer ou de prolonger la visite par une promenade.

On y vient pour la soirée entière comme pour une heure en fin d’après-midi.

Une parenthèse festive et ressourçante, à quelques minutes du centre de Paris et accessible à tous.

Programme des animations

Samedi 29 août

Parade brésilienne – 3 danseuses et 8 musiciens

Dimanche 30 août

Parade de super-héros – 4 personnages

Samedi 5 septembre

Parade de personnages de dessin animé – 4 personnages et un décor immersif

Dimanche 6 septembre

Parade circus – 3 géants et sculptures sur ballon

Samedi 12 septembre

Banda – Ensemble de musiciens déambulatoires

Dimanche 13 septembre

Parade K-pop – Danse et la sono mobile

Samedi 19 septembre

Parade de personnages de jeu vidéo – 4 personnages iconiques

Dimanche 20 septembre

Parade de pirates – 3 géants, 1 pirate sur pied et la sono

Samedi 26 septembre

Parade de créatures fantastiques – 4 personnages

Dimanche 27 septembre

Parade de personnages de bande dessinée – 4 personnages

Samedi 3 octobre

Disco show – 2 échassiers miroirs, 2 danseuses discoball, 1 figurant et la sono

La Fête à Neuneu revient s’installer au cœur du Bois de Boulogne dès le 28 août 2026.

Du vendredi 28 août 2026 au dimanche 11 octobre 2026 :

gratuit

Accès gratuit

Attractions payantes : de 4 à 7€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-28T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-12T01:59:59+02:00

Date(s) :

Bois de Boulogne Bois de Boulogne 75016 Paris

https://www.fete-a-neuneu.fr/



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