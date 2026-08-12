La fête à Neu-Neu, star de la rentrée automnale à Paris Bois de Boulogne Paris
vendredi 28 août 2026 · Bois de Boulogne · Paris
Informations pratiques
Une soixantaine d’attractions, et surtout un esprit : celui d’une fête foraine à taille humaine, où l’on circule sans se bousculer et où l’on garde un œil sur les enfants sans effort.
Sensations, jeux et gourmandises
Manèges à sensations, stands de tir, machines à sous, spectacles et animations gratuites : un programme divertissant pour les petits comme pour les grands. Côté saveurs, les stands traditionnels de churros, beignets et gaufres côtoient une belle sélection de gourmandises salées, le tout fait maison et préparé sur place.
Un cadre qui change tout
Installée sous les arbres du Bois de Boulogne, la fête bénéficie d’un cadre rare pour une fête foraine.
Les allées ombragées, l’air plus frais en fin de journée et les grands espaces alentour permettent de souffler entre deux manèges, de pique-niquer ou de prolonger la visite par une promenade.
On y vient pour la soirée entière comme pour une heure en fin d’après-midi.
Une parenthèse festive et ressourçante, à quelques minutes du centre de Paris et accessible à tous.
Programme des animations
Samedi 29 août
Parade brésilienne – 3 danseuses et 8 musiciens
Dimanche 30 août
Parade de super-héros – 4 personnages
Samedi 5 septembre
Parade de personnages de dessin animé – 4 personnages et un décor immersif
Dimanche 6 septembre
Parade circus – 3 géants et sculptures sur ballon
Samedi 12 septembre
Banda – Ensemble de musiciens déambulatoires
Dimanche 13 septembre
Parade K-pop – Danse et la sono mobile
Samedi 19 septembre
Parade de personnages de jeu vidéo – 4 personnages iconiques
Dimanche 20 septembre
Parade de pirates – 3 géants, 1 pirate sur pied et la sono
Samedi 26 septembre
Parade de créatures fantastiques – 4 personnages
Dimanche 27 septembre
Parade de personnages de bande dessinée – 4 personnages
Samedi 3 octobre
Disco show – 2 échassiers miroirs, 2 danseuses discoball, 1 figurant et la sono
La Fête à Neuneu revient s’installer au cœur du Bois de Boulogne dès le 28 août 2026.
Du vendredi 28 août 2026 au dimanche 11 octobre 2026 :
gratuit
Accès gratuit
Attractions payantes : de 4 à 7€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-28T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-12T01:59:59+02:00
Date(s) :
Bois de Boulogne Bois de Boulogne 75016 Paris
https://www.fete-a-neuneu.fr/
Afficher la carte du lieu Bois de Boulogne et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Éclipse de Soleil – Nuit des étoiles, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris 12 août 2026
- Suivi des Criquets et Sauterelles Maison Paris Nature Paris 12 août 2026
- Dans les pas d’Hélène Berr Mémorial de la Shoah Paris 12 août 2026
- Visite guidée de l’exposition Simone Veil. Mes sœurs et moi Mémorial de la Shoah Paris 12 août 2026
- DÉFEÜL Jardin 21 – DJ set – Marché _ Défilé Jardin 21 Paris 12 août 2026