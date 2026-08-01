La Fête à Venir – Cie La Littorale, Théâtre du Cercle, Rennes

Informations pratiques

La Fête à Venir – Cie La Littorale Vendredi 15 janvier 2027, 20h00 Théâtre du Cercle Ille-et-Vilaine

Tarif: 12 € / Tarif réduit: 8 € / Tarif Sortir!: 4 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-15T20:00:00+01:00 – 2027-01-15T21:00:00+01:00

Fin : 2027-01-15T20:00:00+01:00 – 2027-01-15T21:00:00+01:00

Chloé a quinze ans. Elle fréquente le lycée agricole, pourtant son entourage lui refuse la reprise de la ferme familiale, car ce n’est pas un métier féminin

Depuis ce coin de campagne, à l’horizon plutôt bouché, l’adolescente transmet une tension indicible, où se mêlent sentiments de révolte et d’espoir.

Ce récit interroge avec force et vitalité nos rêves et les défis de demain, il en émane un bel élan d’émancipation. Trajet initiatique d’amour, d’amitié et de fête dans lequel nous entraîne la narratrice.

Texte Sylvain Levey ( ed. Rue de l’échiquier) • Mise en scène, interprétation Sandrine Bodénès • Aide à la mise en scène/ Direction d’actrice Rozenn Trégoat • Création lumière Gaëlle Fouquet • Création sonore Éric Thomas • Costume Laure Mahéo • Scénographie, accessoires Franck Limon-Duparcmeur • Accompagnement chorégraphique Émeline Rabadeux • Chargée de production Claire Puget • Création lumière Gaëlle Fouquet • Photo Marion Poussier

Coproduction • Mairie de Penmarc’h-Cap Caval (29), Théâtre du Pays de Morlaix (29), L’Archipel, pôle d’action culturelle, Fouesnant (29), Centre culturel Le Triskell, Pont-L’Abbé (29), Cchpb- Centre culturel Avel Dro, Plozévet (29) • Soutiens La Paillette, Rennes (35) Théâtre du cercle, Rennes (35) • La Littorale est subventionnée par la DRAC Bretagne.

lalittorale.blogspot.com

Théâtre du Cercle 30 rue de paris 35000 rennes Rennes 35708 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne 0602551128 http://www.theatreducercle.com https://www.facebook.com/theatreducercle;https://www.instagram.com/theatreducercle/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/cercle-paul-bert-theatre-du-cercle/evenements/la-fete-a-venir-cie-la-littorale »}] [{« link »: « http://lalittorale.blogspot.com/ »}] Lieu de création dédiée aux écritures théâtrales contemporaines

Théâtre-récit • Tout public à partir de 12 ans • Séance scolaire le même jour à 14h30 (contacter le théâtre pour les réservations)

Marion Poussier