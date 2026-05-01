La Chapelle-Hermier

La Fête Chapeloise

Bar Restaurant, L’Angle Chapelois La Chapelle-Hermier Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

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Bar Restaurant, L’Angle Chapelois La Chapelle-Hermier 85220 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 08 80 60

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English :

L’événement La Fête Chapeloise La Chapelle-Hermier a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme du Pays des Achards