La Fête Chapeloise La Chapelle-Hermier
La Fête Chapeloise La Chapelle-Hermier samedi 23 mai 2026.
La Chapelle-Hermier
La Fête Chapeloise
Bar Restaurant, L’Angle Chapelois La Chapelle-Hermier Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
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Bar Restaurant, L’Angle Chapelois La Chapelle-Hermier 85220 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 08 80 60
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English :
L’événement La Fête Chapeloise La Chapelle-Hermier a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme du Pays des Achards