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La Fête Chapeloise La Chapelle-Hermier

La Fête Chapeloise La Chapelle-Hermier samedi 23 mai 2026.

Adresse : Bar Restaurant, L'Angle Chapelois

Ville : 85220 La Chapelle-Hermier

Département : Vendée

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

La Chapelle-Hermier

La Fête Chapeloise

Bar Restaurant, L’Angle Chapelois La Chapelle-Hermier Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

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Bar Restaurant, L’Angle Chapelois La Chapelle-Hermier 85220 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 08 80 60 

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English :

L’événement La Fête Chapeloise La Chapelle-Hermier a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme du Pays des Achards

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