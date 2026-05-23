Marché de l’Angle Chapelois La Chapelle-Hermier dimanche 5 juillet 2026.

La Chapelle-Hermier

Marché de l’Angle Chapelois

12 Rue Georges Clemenceau La Chapelle-Hermier Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

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12 Rue Georges Clemenceau La Chapelle-Hermier 85220 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 08 80 60

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English :

L’événement Marché de l’Angle Chapelois La Chapelle-Hermier a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme du Pays des Achards