La Fête de la Nature au Marais de Beauchamp Pont de Crau Arles

Arles

La Fête de la Nature au Marais de Beauchamp

Dimanche 24 mai 2026 de 10h à 17h. Pont de Crau Marais de Beauchamp Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Découvrez Beauchamp en fête, une journée nature incontournable aux portes d’Arles.

La base nautique de Pont-de-Crau vous ouvre les portes d’un véritable joyau de biodiversité le Marais de Beauchamp. Cet espace naturel péri-urbain, riche et préservé, abrite une incroyable diversité d’espèces — libellules aux reflets irisés, oiseaux majestueux, rainettes discrètes… un spectacle vivant à ciel ouvert.



Curieux de nature ? Petits et grands sont invités à explorer cet écosystème fascinant à travers une balade naturaliste guidée, accessible dès 6 ans. Aux côtés d’une animatrice passionnée, apprenez à observer, reconnaître et comprendre les habitants de l’étang

Comment les libellules respirent-elles sous l’eau ? Que mangent les hérons ? Autant de questions qui trouveront leurs réponses au fil de la découverte.



Tout au long de la journée, profitez également d’une ambiance conviviale et familiale avec



– des animations et ateliers pour enfants,

– des visites guidées,

– un espace pique-nique,

– et un food-truck pour se restaurer sur place.



Entre découverte, émerveillement et détente, Beauchamp en fête est l’occasion idéale de se reconnecter à la nature tout en partageant un moment ludique et enrichissant en famille.



Accès facile (parking à proximité, accès piéton depuis les Arches, navettes disponibles)



Venez célébrer la nature… et laissez-vous surprendre ! .

Pont de Crau Marais de Beauchamp Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 02 01 ecomusee.crau@cen-paca.org

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English :

Discover Beauchamp en fête, an unmissable nature day at the gateway to Arles.

L’événement La Fête de la Nature au Marais de Beauchamp Arles a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme d’Arles