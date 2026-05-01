La Fête de la Nature au Marais de Beauchamp Pont de Crau Arles
La Fête de la Nature au Marais de Beauchamp Pont de Crau Arles dimanche 24 mai 2026.
Arles
La Fête de la Nature au Marais de Beauchamp
Dimanche 24 mai 2026 de 10h à 17h. Pont de Crau Marais de Beauchamp Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Découvrez Beauchamp en fête, une journée nature incontournable aux portes d’Arles.
La base nautique de Pont-de-Crau vous ouvre les portes d’un véritable joyau de biodiversité le Marais de Beauchamp. Cet espace naturel péri-urbain, riche et préservé, abrite une incroyable diversité d’espèces — libellules aux reflets irisés, oiseaux majestueux, rainettes discrètes… un spectacle vivant à ciel ouvert.
Curieux de nature ? Petits et grands sont invités à explorer cet écosystème fascinant à travers une balade naturaliste guidée, accessible dès 6 ans. Aux côtés d’une animatrice passionnée, apprenez à observer, reconnaître et comprendre les habitants de l’étang
Comment les libellules respirent-elles sous l’eau ? Que mangent les hérons ? Autant de questions qui trouveront leurs réponses au fil de la découverte.
Tout au long de la journée, profitez également d’une ambiance conviviale et familiale avec
– des animations et ateliers pour enfants,
– des visites guidées,
– un espace pique-nique,
– et un food-truck pour se restaurer sur place.
Entre découverte, émerveillement et détente, Beauchamp en fête est l’occasion idéale de se reconnecter à la nature tout en partageant un moment ludique et enrichissant en famille.
Accès facile (parking à proximité, accès piéton depuis les Arches, navettes disponibles)
Venez célébrer la nature… et laissez-vous surprendre ! .
Pont de Crau Marais de Beauchamp Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 02 01 ecomusee.crau@cen-paca.org
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English :
Discover Beauchamp en fête, an unmissable nature day at the gateway to Arles.
L’événement La Fête de la Nature au Marais de Beauchamp Arles a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme d’Arles
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