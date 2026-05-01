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La fête de la nature ! Ciné-débat Cinéma Arlequin Nyons

La fête de la nature ! Ciné-débat Cinéma Arlequin Nyons dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Cinéma Arlequin

Adresse : 28 place de la Libération

Ville : 26110 Nyons

Département : Drôme

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 6 6 6

Nyons

La fête de la nature ! Ciné-débat

Cinéma Arlequin 28 place de la Libération Nyons Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 19:00:00
fin : 2026-05-24 23:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Ciné débat Le pastoralisme, entre tradition et transmission.
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Cinéma Arlequin 28 place de la Libération Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 01 41 

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English :

Film debate: Pastoralism, between tradition and transmission.

L’événement La fête de la nature ! Ciné-débat Nyons a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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