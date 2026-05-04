La Fête de l’Europe 2026 à Nantes Europa Nantes Nantes
La Fête de l’Europe 2026 à Nantes Europa Nantes Nantes samedi 23 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-23 –
Gratuit : oui Tout public
Comme chaque année, la Fête de l’Europe est célébrée partout en France au mois de mai. Du 4 au 31 mai, près de 60 événements auront lieu à Nantes et dans plusieurs communes de Loire-Atlantique. À ne pas manquer : VAM ! 2 : Voyage à Milan : une soirée italienne imaginée par les volontaires de la Maison de l’Europe, le vendredi 22 mai à partir de 18h30. Du théâtre en langues étrangères Des conféreces et table-ronde Une exposition photo sur Chypre du 30 avril au 30 mai Bard Box, en concert le 28 mai à 19h30, gratuit Un focus chypriote, à l’occasion de la présidence du Conseil de l’UE, qui mettra en lumière la richesse du patrimoine de cette île ainsi que ses spécificités, notamment géopolitiques…et une journée citoyenne sur le thème de la désinformation et de ses effets dans le débat public, le samedi 23 mai.Programmation complète sur le site internet de la Maison de l’Europe à Nantes
Europa Nantes Nantes 44276
Afficher la carte du lieu Europa Nantes et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- « Sur les rives du Dniepr, Kiev. Chronique historique et artistique de la capitale de l’Ukraine » – Conférence par Thierry PIEL, Amphi 400 V.Ferré – Faculté de Pharmacie, Nantes 4 mai 2026
- La Halqa (cercle conteur), Plan B – Tram arrêt Lauriers, Nantes 4 mai 2026
- Les premières photographie de Nantes, Archives de Nantes, Nantes 4 mai 2026
- CONFÉRENCE : « LA FRANCO-CRÉOLOPHONIE LOUISIANAISE » Passage Sainte-Croix Nantes 5 mai 2026
- Les incorrectes : Alice Milliat et les débuts du sport au féminin – Ciné-débat Cinéma Concorde Nantes 5 mai 2026