La Fête de Mange Marcillac-Vallon
samedi 1 août 2026 · Marcillac-Vallon
Informations pratiques
Marcillac-Vallon
La Fête de Mange
4 avenue Gustave Bessiere Marcillac-Vallon Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
La Fête de la Cie MANGE ! s’installe à La Chaloupe
Ce festival artistique d’une journée est une invitation à vibrer ensemble à travers une programmation éclectique entresorts, spectacles (dont une création imaginée avec les jeunes du Centre de Loisirs le Créneau de Marcillac-Vallon), un concert d’Anne et Sylvestre (deux voix et une guitare), le spectacle Soliloques de la Cie Singulière (du cirque mais pas uniquement) et un DJ Set final par Jali Flora sur des notes souk tropical.
Un repas surprise gourmand viendra compléter cette journée de partage.
Tarifs au choix, repas + spectacles + concerts
20 €, 25 € ou 30 € (12 € pour les -15 ans)
Repas sur réservation au 06 37 55 24 14 .
4 avenue Gustave Bessiere Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie +33 6 37 55 24 14 lachaloupe@riseup.net
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English :
The F%EAte by Cie MANGE! is coming to %E0 La Chaloupe
L’événement La Fête de Mange Marcillac-Vallon a été mis à jour le 2026-07-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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