Chartres

La Fête des Clos 2026

4 Avenue François Mitterand Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Une journée d’animations, de loisirs et de convivialité pour toute la famille.

Rendez-vous pour la fête des Clos, un événement festif ouvert à tous avec de nombreuses animations tout au long de la journée. Au programme balades à poney gratuites, tombola 100 % gagnante, démonstrations de danse, animations musicales, activités sportives et ateliers manuels. Une buvette avec boissons et restauration sera également disponible sur place. .

4 Avenue François Mitterand Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire conseilcitoyen.desclos@gmail.com

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English :

A day of entertainment, leisure and conviviality for the whole family.

L’événement La Fête des Clos 2026 Chartres a été mis à jour le 2026-06-09 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES