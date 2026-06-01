La Fête des Clos 2026 Chartres
La Fête des Clos 2026 Chartres dimanche 28 juin 2026.
Chartres
La Fête des Clos 2026
4 Avenue François Mitterand Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Une journée d’animations, de loisirs et de convivialité pour toute la famille.
Rendez-vous pour la fête des Clos, un événement festif ouvert à tous avec de nombreuses animations tout au long de la journée. Au programme balades à poney gratuites, tombola 100 % gagnante, démonstrations de danse, animations musicales, activités sportives et ateliers manuels. Une buvette avec boissons et restauration sera également disponible sur place. .
4 Avenue François Mitterand Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire conseilcitoyen.desclos@gmail.com
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English :
A day of entertainment, leisure and conviviality for the whole family.
L’événement La Fête des Clos 2026 Chartres a été mis à jour le 2026-06-09 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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