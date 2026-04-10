La Fête des Diversités Parc de la Guérinais Rennes
La Fête des Diversités Parc de la Guérinais Rennes samedi 4 juillet 2026.
La Fête des Diversités Parc de la Guérinais Rennes Samedi 4 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine
La fête du quartier 9 au Parc de la Guérinais !
Un événement ouvert à toutes et tous, organisé par l’Antipode et le Centre social de Cleunay en partenariat avec les habitant·es et plusieurs structures du quartier.
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**La Fête des Diversités**
**Fête du quartier 9** : Arsenal-Redon – Cleunay – Courrouze
Samedi 4 juillet 2026 – De 14h00 à 21h00
Le Parc de la Guérinais
Entrée libre et gratuite
Restauration sur place
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Sous le signe des diversités culturelles, de nombreux événements vous attendent au parc de la Guérinais pour partager des moments riches et conviviaux : déambulation, espaces d’expression et de partages, expositions, jeux pour tous les âges, espace de restauration et bar, spectacles et concerts.
Programme à venir sur antipode-rennes.fr
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-04T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-04T21:00:00.000+02:00
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https://antipode-rennes.fr/agenda/la-fete-des-diversites-fete-du-quartier-9
Parc de la Guérinais 30 rue Jean Perrin, rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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