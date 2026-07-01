Spectacle participatif : Qu’est-ce que vous me chantez ?, Jeu de Paume, Rennes

Informations pratiques

Spectacle participatif : Qu’est-ce que vous me chantez ? Samedi 4 juillet, 11h00 Jeu de Paume Ille-et-Vilaine

Gratuit Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T11:00:00+02:00 – 2026-07-04T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T11:00:00+02:00 – 2026-07-04T12:00:00+02:00

avec Thomas Long

Une chanson qui naît sous vos yeux. Spectacle participatif pour les 6-10 ans

Sur inscription, contactez :

02 21 02 22 40

contact@jeudepaumerennes.fr

Jeu de Paume 12 rue Saint-Louis, 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 21 02 22 40 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@jeudepaumerennes.fr »}] [{« link »: « mailto:contact@jeudepaumerennes.fr »}]

Une chanson qui naît sous vos yeux. Spectacle participatif pour les 6-10 ans

Association Jeu de Paume Rennes