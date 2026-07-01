Spectacle participatif : Qu’est-ce que vous me chantez ?, Jeu de Paume, Rennes
samedi 4 juillet 2026 · Jeu de Paume · Rennes
Informations pratiques
Spectacle participatif : Qu’est-ce que vous me chantez ? Samedi 4 juillet, 11h00 Jeu de Paume Ille-et-Vilaine
Gratuit Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T11:00:00+02:00 – 2026-07-04T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T11:00:00+02:00 – 2026-07-04T12:00:00+02:00
avec Thomas Long
Une chanson qui naît sous vos yeux. Spectacle participatif pour les 6-10 ans
Sur inscription, contactez :
02 21 02 22 40
contact@jeudepaumerennes.fr
Jeu de Paume 12 rue Saint-Louis, 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 21 02 22 40 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@jeudepaumerennes.fr »}] [{« link »: « mailto:contact@jeudepaumerennes.fr »}]
Une chanson qui naît sous vos yeux. Spectacle participatif pour les 6-10 ans
Association Jeu de Paume Rennes
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