Spectacle participatif : Qu’est-ce que vous me chantez ? Jeu de Paume Rennes samedi 4 juillet 2026.

Spectacle participatif : Qu’est-ce que vous me chantez ? Jeu de Paume Rennes Samedi 4 juillet, 11h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit Sur inscription

Une chanson qui naît sous vos yeux. Spectacle participatif pour les 6-10 ans

avec Thomas Long

Une chanson qui naît sous vos yeux. Spectacle participatif pour les 6-10 ans

Sur inscription, contactez :

02 21 02 22 40

[contact@jeudepaumerennes.fr](mailto:contact@jeudepaumerennes.fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-04T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-04T12:00:00.000+02:00

1



Jeu de Paume 12 rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

