Spectacle participatif : Qu’est-ce que vous me chantez ? Jeu de Paume Rennes
Spectacle participatif : Qu’est-ce que vous me chantez ? Jeu de Paume Rennes samedi 4 juillet 2026.
Spectacle participatif : Qu’est-ce que vous me chantez ? Jeu de Paume Rennes Samedi 4 juillet, 11h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit Sur inscription
Une chanson qui naît sous vos yeux. Spectacle participatif pour les 6-10 ans
avec Thomas Long
Une chanson qui naît sous vos yeux. Spectacle participatif pour les 6-10 ans
Sur inscription, contactez :
02 21 02 22 40
[contact@jeudepaumerennes.fr](mailto:contact@jeudepaumerennes.fr)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-04T11:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-04T12:00:00.000+02:00
1
Jeu de Paume 12 rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Soutenance de thèse de Imane KHATIB Salle OSERen, Bât 14B campus de beaulieu, Université de Rennes Rennes 11 juin 2026
- Rencontre avec Christophe Fouillère, élu du quartier de Villejean Centre Social Ker Yann Rennes 11 juin 2026
- Rencontre avec Christophe Fouillère, élu du quartier de Villejean, Centre Social Ker Yann, Rennes 11 juin 2026
- HORS SOL – exposition collective Les Ateliers du Vent Rennes 11 juin 2026
- HORS SOL – exposition collective, Les Ateliers du Vent, Rennes 11 juin 2026