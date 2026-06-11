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Spectacle participatif : Qu’est-ce que vous me chantez ? Jeu de Paume Rennes

Spectacle participatif : Qu’est-ce que vous me chantez ? Jeu de Paume Rennes

Spectacle participatif : Qu’est-ce que vous me chantez ? Jeu de Paume Rennes samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Jeu de Paume

Adresse : 12 rue Saint-Louis, 35000 Rennes

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Spectacle participatif : Qu’est-ce que vous me chantez ? Jeu de Paume Rennes Samedi 4 juillet, 11h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit Sur inscription

Une chanson qui naît sous vos yeux. Spectacle participatif pour les 6-10 ans

avec Thomas Long
Une chanson qui naît sous vos yeux. Spectacle participatif pour les 6-10 ans

Sur inscription, contactez :
02 21 02 22 40
[contact@jeudepaumerennes.fr](mailto:contact@jeudepaumerennes.fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-04T11:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-04T12:00:00.000+02:00

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Jeu de Paume 12 rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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