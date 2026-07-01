Programme vacances jeunesse, Maison Verte, Rennes
samedi 4 juillet 2026 · Maison Verte · Rennes
Informations pratiques
Programme vacances jeunesse 4 juillet – 29 août Maison Verte Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T10:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-29T10:00:00+02:00 – 2026-08-29T18:00:00+02:00
Pour consulter le programme des vacances d’été de la Maison Verte et de l’Espace Loisirs de la Maison de quartier de Villejean et de la Maison Verte cliquez sur ce lien
Maison Verte 5 rue de saintonge Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « http://chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mqvillejean.fr/images/824/programme-ete-2026-mv-mqv.pdf »}]
Pour consulter le programme des vacances d’été : Lien dans la description jeunesse
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