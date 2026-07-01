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Programme vacances jeunesse, Maison Verte, Rennes

samedi 4 juillet 2026 · Maison Verte · Rennes

Programme vacances jeunesse, Maison Verte, Rennes

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Lieu
Maison Verte
Adresse
5 rue de saintonge
Ville
35043 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Programme vacances jeunesse 4 juillet – 29 août Maison Verte Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T10:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-29T10:00:00+02:00 – 2026-08-29T18:00:00+02:00

Pour consulter le programme des vacances d’été de la Maison Verte et de l’Espace Loisirs de la Maison de quartier de Villejean et de la Maison Verte cliquez sur ce lien

Maison Verte 5 rue de saintonge Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « http://chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mqvillejean.fr/images/824/programme-ete-2026-mv-mqv.pdf »}]
Pour consulter le programme des vacances d’été : Lien dans la description jeunesse

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