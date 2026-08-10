La fête des enfants : et si on jouait ? Cosmopolis Nantes
samedi 10 octobre 2026 · Cosmopolis · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-10 15:00 – 18:00
Gratuit : oui Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles En famille, Jeune Public
Annonce spéciale aux enfants : prêt(e) pour un après-midi de jeux et de bonne humeur ?Viens t’amuser et découvrir des jeux provenant des quatre coins du monde, visiter l’exposition, profiter du coin enfants, prendre un goûter et tenter d’ouvrir la piñata !L’espace Cosmopolis, en partenariat avec la Maison des jeux et l’association Armadillo, organise un temps de clôture de Décryptages dédié aux enfants et aux familles, dans une ambiance ludique et festive. Après-midi pour les enfants proposé dans le cadre de l’édition 2026 de Décryptages consacrée au thème de l’enfance. Programme complet : https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances
Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000
02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr
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