La fête des enfants : et si on jouait ? Cosmopolis Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-10 15:00 – 18:00

Gratuit : oui Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles En famille, Jeune Public

Annonce spéciale aux enfants : prêt(e) pour un après-midi de jeux et de bonne humeur ?Viens t’amuser et découvrir des jeux provenant des quatre coins du monde, visiter l’exposition, profiter du coin enfants, prendre un goûter et tenter d’ouvrir la piñata !L’espace Cosmopolis, en partenariat avec la Maison des jeux et l’association Armadillo, organise un temps de clôture de Décryptages dédié aux enfants et aux familles, dans une ambiance ludique et festive. Après-midi pour les enfants proposé dans le cadre de l’édition 2026 de Décryptages consacrée au thème de l’enfance. Programme complet : https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr



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