La fête des Juliettes Hent An Iliz La Chapelle-Neuve
La fête des Juliettes Hent An Iliz La Chapelle-Neuve samedi 4 juillet 2026.
La Chapelle-Neuve
La fête des Juliettes
Hent An Iliz Bar Le Kreisker La Chapelle-Neuve Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Différentes animations seront proposées au cours de cette journée festive et conviviale organisée par un groupe de femmes toutes nommées Juliette. Venez déguisé en Juliette, le meilleur déguisement gagnera un lot. Pizzas et glaces artisanales sur place. .
Hent An Iliz Bar Le Kreisker La Chapelle-Neuve 22160 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 46 11 02 76
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement La fête des Juliettes La Chapelle-Neuve a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
À voir aussi à La Chapelle-Neuve (Côtes-d'Armor)
- Les petites échappées Poterie au néolithique La Chapelle-Neuve 7 juillet 2026
- Les grandes échappées Balade chantée La Chapelle-Neuve 16 juillet 2026
- Fabrication d’un herbier de plantes utiles La Chapelle-Neuve 18 juillet 2026
- De l’art dans la nature La Chapelle-Neuve 25 juillet 2026
- Discothèque en plein air La Chapelle-Neuve 25 juillet 2026