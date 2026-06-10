La fête des Juliettes Hent An Iliz La Chapelle-Neuve samedi 4 juillet 2026.

La Chapelle-Neuve

La fête des Juliettes

Hent An Iliz Bar Le Kreisker La Chapelle-Neuve Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Différentes animations seront proposées au cours de cette journée festive et conviviale organisée par un groupe de femmes toutes nommées Juliette. Venez déguisé en Juliette, le meilleur déguisement gagnera un lot. Pizzas et glaces artisanales sur place. .

Hent An Iliz Bar Le Kreisker La Chapelle-Neuve 22160 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 46 11 02 76

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English :

L’événement La fête des Juliettes La Chapelle-Neuve a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol