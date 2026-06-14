Les petites échappées Poterie au néolithique La Chapelle-Neuve
Les petites échappées Poterie au néolithique La Chapelle-Neuve mardi 7 juillet 2026.
La Chapelle-Neuve
Les petites échappées Poterie au néolithique
La Chapelle-Neuve Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:30:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Après une découverte ludique du dolmen du Roh-Du, venez réaliser votre propre bol en argile selon la technique du colombin, et le décorer avec des outils inspirés de la Préhistoire ! Avec Claire Tardieu L’arKéoClaire.
À partir de 5 ans.
À 14h30 Gratuit sur inscription à l’Office de Tourisme. .
La Chapelle-Neuve 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 08 04 07
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English :
L’événement Les petites échappées Poterie au néolithique La Chapelle-Neuve a été mis à jour le 2026-06-14 par OT BAUD Communauté
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