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Les petites échappées Poterie au néolithique La Chapelle-Neuve

Les petites échappées Poterie au néolithique La Chapelle-Neuve mardi 7 juillet 2026.

Ville : 56500 La Chapelle-Neuve

Département : Morbihan

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

La Chapelle-Neuve

Les petites échappées Poterie au néolithique

La Chapelle-Neuve Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:30:00
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

Après une découverte ludique du dolmen du Roh-Du, venez réaliser votre propre bol en argile selon la technique du colombin, et le décorer avec des outils inspirés de la Préhistoire ! Avec Claire Tardieu L’arKéoClaire.
À partir de 5 ans.
À 14h30 Gratuit sur inscription à l’Office de Tourisme.   .

La Chapelle-Neuve 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 08 04 07 

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English :

L’événement Les petites échappées Poterie au néolithique La Chapelle-Neuve a été mis à jour le 2026-06-14 par OT BAUD Communauté

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