La Fête des Semis, Le Jardin Secret, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

La Fête des Semis 28 – 30 avril 2027 Le Jardin Secret Gironde

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-28T17:00:00+02:00 – 2027-04-28T21:00:00+02:00

Fin : 2027-04-30T17:00:00+02:00 – 2027-04-30T21:45:00+02:00

Du 28 au 30 avril, le printemps se fête en grand ! En famille ou entre ami·es, venez mettre les mains dans la terre, planter des graines de fleurs ou de courges et profiter d’un temps festif et printanier.

À l’occasion des Semis, venez aussi découvrir :

– La sortie de résidence de Teddy Boussengui qui présentera Une main lave l’autre – jeu 29 avril – 19h30

– Au coeur du Jardin Secret, ven 30 avril à 20h, profitez du concert d’EmmaFleurs dans un Jardin de Lumières par Opéra Pagaï.

– Le spectacle La Terre en Transe, Cie Anania Danses, Taoufiq Izeddiou le mer 28 avril à 20h30

Le Jardin Secret Saint-Médard en Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrecolonnes.fr/programme/spectacle/la-fete-des-semis.htm »}]

En famille ou entre ami·es, venez mettre les mains dans la terre, planter des graines de fleurs ou de courges et profiter d’un temps festif et printanier.

Pierre Planchenault