La fête du bout de l’Île – Beaulieu Centre Socioculturel Beaulieu Nantes
vendredi 28 août 2026 · Centre Socioculturel Beaulieu · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-28 15:00 –
Gratuit : oui Tout public
La fête du bout de l’Île revient le 28 août !Le temps d’un après-midi, le quartier s’anime avec des rendez-vous festifs. Dès 15 h, profitez d’animations, de jeux et de moments de convivialité avant de terminer la journée par une séance de cinéma en plein air sur la prairie d’amont.Portée par l’association Bout de l’Île, la Pépinière Jeunesse Rhézone et le Centre socioculturel Beaulieu, cette fête est une belle occasion de partager un moment entre habitants, en famille ou entre amis.
Centre Socioculturel Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200
02 51 72 39 82 https://www.accoord.fr//nc_centre/espace-animation-beaulieu/ 02 51 72 39 82 https://www.accoord.fr/lieux/centre-socioculturel-beaulieu/
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