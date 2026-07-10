La fête du bout de l’Île – Beaulieu Centre Socioculturel Beaulieu Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-28 15:00 –

Gratuit : oui Tout public

La fête du bout de l’Île revient le 28 août !Le temps d’un après-midi, le quartier s’anime avec des rendez-vous festifs. Dès 15 h, profitez d’animations, de jeux et de moments de convivialité avant de terminer la journée par une séance de cinéma en plein air sur la prairie d’amont.Portée par l’association Bout de l’Île, la Pépinière Jeunesse Rhézone et le Centre socioculturel Beaulieu, cette fête est une belle occasion de partager un moment entre habitants, en famille ou entre amis.

Centre Socioculturel Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200

02 51 72 39 82 https://www.accoord.fr//nc_centre/espace-animation-beaulieu/ 02 51 72 39 82 https://www.accoord.fr/lieux/centre-socioculturel-beaulieu/



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