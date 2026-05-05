La fête du cochon, Saint Barthélémy, Saint-Barthélemy
La fête du cochon, Saint Barthélémy, Saint-Barthélemy dimanche 17 mai 2026.
La fête du cochon Dimanche 17 mai, 12h30 Saint Barthélémy Morbihan
Entrée libre, repas 14.00 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-17T12:30:00+02:00 – 2026-05-17T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-17T12:30:00+02:00 – 2026-05-17T19:00:00+02:00
La 12 ème édition de la fête du cochon aura lieu le 18 mai, au programme 5 cochons à la broche seront servis avec une entré, un fromage et un dessert. Un apéritif et un café sont également compris dans le tarif.
L’apès-midi se tiendra l’habituel Fest Deiz avec Nozhadeiz & tri Potes.
Il est préférable de réserver si vous voulez être sur d’avoir une part de notre excellent cochon.
L’utilisation d’un maximun de produits locaux, en circuit cours et le « fait maison » sont notre devise.
Saint Barthélémy Rue de Kergallic Saint-Barthélemy 56150 Morbihan Bretagne
Repas champêtre et Fest Deiz Fest Deizh Repas
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