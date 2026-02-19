LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE Langogne
LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE Langogne mercredi 25 mars 2026.
LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE
11 Boulevard de Gaulle Langogne Lozère
2026-03-25
fin : 2026-03-25
2026-03-25
Venez découvrir une sélection de courts-métrages adaptés aux pitchouns.
A partir de 3 ans.
Animations gratuites.
Venez découvrir une sélection de courts-métrages adaptés aux pitchouns.
A partir de 3 ans.
Animations gratuites. .
11 Boulevard de Gaulle Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 27 65
English :
Come and discover a selection of short films suitable for pitchouns.
Ages 3 and up.
Free entertainment.
