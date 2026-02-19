LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE Langogne

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE

11 Boulevard de Gaulle Langogne Lozère

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

2026-03-25

Venez découvrir une sélection de courts-métrages adaptés aux pitchouns.

A partir de 3 ans.

Animations gratuites.

+33 4 66 69 27 65

English :

Come and discover a selection of short films suitable for pitchouns.

Ages 3 and up.

Free entertainment.

