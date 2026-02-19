LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE Langogne

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE Langogne mercredi 25 mars 2026.

11 Boulevard de Gaulle Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Enfant

Début : 2026-03-25
fin : 2026-03-25

2026-03-25

Venez découvrir une sélection de courts-métrages adaptés aux pitchouns.
A partir de 3 ans.
Animations gratuites.
11 Boulevard de Gaulle Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 27 65 

English :

Come and discover a selection of short films suitable for pitchouns.
Ages 3 and up.
Free entertainment.

