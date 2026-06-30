La fête du Roi Rue du Château Pau
vendredi 7 août 2026 · Rue du Château · Pau
Informations pratiques
Pau
La fête du Roi
Rue du Château Quartier du château Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-07
À Pau, au pied du château et dans le cœur historique, ce week-end vous fait traverser deux grandes pages du Béarn l’époque de Gaston Fébus, prince médiéval, puis celle d’Henri IV, roi né à Pau.
Vendredi, l’ambiance devient médiévale avec village, costumes, archers, cavaliers et saltimbanques. Samedi et dimanche, Henri IV prend le relais entre défilés, spectacles, concerts, bals et ripailles. Marché de créateurs, démonstrations, jongleurs et chiens de berger complètent ce rendez-vous vivant, familial et convivial, entre histoire locale et plaisir de la fête. .
Rue du Château Quartier du château Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 assobonroihenry@gmail.com
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English : La fête du Roi
L’événement La fête du Roi Pau a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Pau
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