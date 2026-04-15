La Fête du vélo, Etang de l’Olivier, Istres, Istres

La Fête du vélo Dimanche 17 mai, 10h00 Etang de l’Olivier, Istres Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-17T10:00:00+02:00 – 2026-05-17T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-17T10:00:00+02:00 – 2026-05-17T17:30:00+02:00

La Ville d’Istres vous donne rendez-vous le dimanche 17 mai 2026 pour la deuxième édition de « La fête du vélo » !

Une journée de fête, d’animations, d’ateliers et de découvertes avec les associations istréennes, le sevrice prévention de la MACIF et de nombreux partenariaires de choix !

Que vous soyez cycliste passionné, amateur ou simplement curieux de nouvelles façons de vous déplacer, venez fêter le vélo !

(Re)découvrez les bienfaits du vélo à travers balades, ateliers, initiations et spectacles. Au programme :

• Une grande parade sur les pistes cyclables et voies istréennes !

• Un espace découverte avec des parcours ludiques et pédagogiques (dés 2 ans !)

• Des rencontres & balades à vélo avec les associations sportives d’Istres

• Des ateliers réparation et marquage anti-vol pour prendre soin de son deux roues

• Des défis éco-responsables, stands d’information et de prévention autour de la santé et de l’environnement

• La présence d’enseignes spécialisées pour vous conseiller

• Du show avec des démonstrations de sportifs de haut niveau (BMX, Trial, …) et un spectacle d’Art de Rue !

• Et la présence de foodtrucks sur les rives de l’étang de l’Olivier dès 11h30

Ensemble, célébrons le vélo sous toutes ses formes, et roulons vers un avenir plus doux, plus vert et plus joyeux !

Venez en vélo ! Des espaces de stationnement seront à votre disposition.

Etang de l’Olivier, Istres Esplanade Charles De Gaulle Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

La Ville d’Istres vous donne rendez-vous le dimanche 17 mai 2026 pour la deuxième édition de « La fête du vélo » ! Une journée de fête, d’animations, d’ateliers, d’initiations et de découvertes.

Service communication Ville d’Istres