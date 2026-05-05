La Fête du Vin Bio – Métropole de Montpellier, Métropole de Montpellier – Établissements et domaines partenaires, Montpellier

La Fête du Vin Bio – Métropole de Montpellier 23 mai – 6 juin Métropole de Montpellier – Établissements et domaines partenaires Hérault

Modalités de participation aux animations fixées par les établissements et domaines, à consulter directement sur le site Internet www.lafeteduvinbio.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00

Partez pour un vitinéraire à la découverte des vins bio dans les restaurants, bars à vins, cavistes, magasins bio et domaines partenaires de l’évènement à travers des animations variées !

Rencontres vigneronnes, soirées à thème et afterworks, ateliers et jeux, offres spéciales, tarifs préférentiels, accords mets et vins bio, dégustations à l’Office de Tourisme, … Il y en a pour tous les goûts !

Liste des établissements et domaines partenaires : https://www.lafeteduvinbio.com/liste-des-etablissements

Programme complet : https://www.lafeteduvinbio.com/au-programme?session_types=69e72a7a23097d481e02b8ce

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Les établissements et domaines viticoles vous ouvrent leurs portes pour fêter les vins bio ! Montpellier Vins bio

Fête du Vin Bio 2026 à Montpellier – SudVinBio