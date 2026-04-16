Montpellier

LA FÊTE DU VIN BIO

Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-05-23

Venez célébrer la Fête du vin bio du 23 mai au 06 juin 2026 !

Du 23 mai au 6 juin 2026, Montpellier et sa métropole accueilleront une nouvelle édition de la Fête du Vin Bio, qui s’étendra cette année jusqu’à Toulouse et sa métropole.

Venez célébrer la Fête du vin bio du 23 mai au 06 juin 2026 !

Du 23 mai au 6 juin 2026, Montpellier et sa métropole accueilleront une nouvelle édition de la Fête du Vin Bio, qui s’étendra cette année jusqu’à Toulouse et sa métropole.

Intégrée au Printemps Bio (organisé par l’Agence Bio) et à la Semaine de la Bio (organisée par la Région Occitanie), la Fête du Vin Bio mettra à

l’honneur les vins bio et invitera amateurs et curieux à explorer cet univers passionnant.

Ce printemps, la Fête du Vin Bio propose un voyage immersif au coeur du vin bio, à travers un vitinéraire mêlant visites de domaines viticoles et dégustations dans plusieurs établissements cavistes, restaurants, bars à vins et magasins bio de Montpellier, Toulouse et leur métropole.

Pendant 15 jours, le public est invité à découvrir une programmation riche et variée rencontres avec les vignerons, accords mets et vins bio, dégustations, ateliers pédagogiques, soirées à thème, offres spéciales, … et bien plus encore !

Des animations accessibles à tous pour explorer l’univers des vins bio.

Retrouvez le programme complet et la liste des établissements partenaires sur le site officiel et sur l’appli mobile Destination Hérault. .

Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 34 70 00 lafeteduvinbio@sudvinbio.com

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English :

Come and celebrate the Fête du Vin Bio from May 23 to June 06, 2026!

From May 23 to June 6, 2026, Montpellier and its metropolitan area will be hosting a new edition of the Fête du Vin Bio, which this year will extend to Toulouse and its metropolitan area.

L’événement LA FÊTE DU VIN BIO Montpellier a été mis à jour le 2026-04-14 par 34 OT MONTPELLIER