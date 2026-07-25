Informations pratiques

Bossay-sur-Claise

La Fête Ville à Joie !

Place de l’Église Bossay-sur-Claise Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 17:30:00

fin : 2026-08-05 21:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Venez rencontrer des stands de services publics, de santé, des associations locales et des commerçants !

Profitez d’ animations des bingos, un quizz musical et plusieurs lots à gagner !

Venez partager un moment convivial et retrouver l’ambiance des fêtes de villages !

Restauration possible.

Venez rencontrer des stands de services publics, de santé, des associations locales et des commerçants !

Venez profiter de diverses animations des bingos, un quizz musical et plusieurs lots à gagner !

Venez partager un moment convivial et retrouver l’ambiance des fêtes de villages !

Buvette et Restauration sur place. .

Place de l’Église Bossay-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 04 04 98 73 vaj.lucie.antunes@gmail.com

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English :

Come check out booths from public services, health organizations, local associations, and local businesses!

Enjoy the activities: bingo, a music quiz, and lots of prizes to win!

Come enjoy a friendly get-together and experience the atmosphere of a village festival!

Food available.

L’événement La Fête Ville à Joie ! Bossay-sur-Claise a été mis à jour le 2026-07-25 par Loches Touraine Châteaux de la Loire