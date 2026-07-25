La Fête Ville à Joie ! Bossay-sur-Claise
mercredi 5 août 2026 · Bossay-sur-Claise
Informations pratiques
Bossay-sur-Claise
La Fête Ville à Joie !
Place de l’Église Bossay-sur-Claise Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 17:30:00
fin : 2026-08-05 21:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Venez rencontrer des stands de services publics, de santé, des associations locales et des commerçants !
Profitez d’ animations des bingos, un quizz musical et plusieurs lots à gagner !
Venez partager un moment convivial et retrouver l’ambiance des fêtes de villages !
Restauration possible.
Venez rencontrer des stands de services publics, de santé, des associations locales et des commerçants !
Venez profiter de diverses animations des bingos, un quizz musical et plusieurs lots à gagner !
Venez partager un moment convivial et retrouver l’ambiance des fêtes de villages !
Buvette et Restauration sur place. .
Place de l’Église Bossay-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 04 04 98 73 vaj.lucie.antunes@gmail.com
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English :
Come check out booths from public services, health organizations, local associations, and local businesses!
Enjoy the activities: bingo, a music quiz, and lots of prizes to win!
Come enjoy a friendly get-together and experience the atmosphere of a village festival!
Food available.
L’événement La Fête Ville à Joie ! Bossay-sur-Claise a été mis à jour le 2026-07-25 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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