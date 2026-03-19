La Fiesta Du Pasino 90 2000 Place Jules Ferry Le Havre

La Fiesta Du Pasino 90 2000

Place Jules Ferry Pasino Le Havrea Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 19:00:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Le Pasino du Havre lance sa nouvelle soirée incontournable La Fiesta du Pasino ! Pour cette première édition, le thème est 100 % années 90/2000.

Le Jeudi 7 Mai 2026 de 19h à 02h, vibrez sur les tubes qui ont marqué toute une génération, dans une ambiance festive et survoltée. Animation dès 19h, happy hour de 19h à 20h30, et lots surprises à gagner tout au long de la soirée.

Sortez vos plus beaux looks 90/2000, préparez vos pas de danse et rejoignez-nous pour cette première édition de La Fiesta du Pasino une nuit mémorable pleine de musique, de fun et de surprises !

Inscription obligatoire .

Place Jules Ferry Pasino Le Havrea Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 26 00 00

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English : La Fiesta Du Pasino 90 2000

L’événement La Fiesta Du Pasino 90 2000 Le Havre a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie