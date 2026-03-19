La Fiesta Du Pasino 90 2000 Place Jules Ferry Le Havre
La Fiesta Du Pasino 90 2000 Place Jules Ferry Le Havre jeudi 7 mai 2026.
La Fiesta Du Pasino 90 2000
Place Jules Ferry Pasino Le Havrea Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 19:00:00
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-05-07
Le Pasino du Havre lance sa nouvelle soirée incontournable La Fiesta du Pasino ! Pour cette première édition, le thème est 100 % années 90/2000.
Le Jeudi 7 Mai 2026 de 19h à 02h, vibrez sur les tubes qui ont marqué toute une génération, dans une ambiance festive et survoltée. Animation dès 19h, happy hour de 19h à 20h30, et lots surprises à gagner tout au long de la soirée.
Sortez vos plus beaux looks 90/2000, préparez vos pas de danse et rejoignez-nous pour cette première édition de La Fiesta du Pasino une nuit mémorable pleine de musique, de fun et de surprises !
Inscription obligatoire .
Place Jules Ferry Pasino Le Havrea Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 26 00 00
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English : La Fiesta Du Pasino 90 2000
L’événement La Fiesta Du Pasino 90 2000 Le Havre a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie