La Fiesta Du Pasino Tubes de l’été Place Jules Ferry Le Havre lundi 13 juillet 2026.

Le Havre

La Fiesta Du Pasino Tubes de l’été

Place Jules Ferry Pasino Le Havrea Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Le Pasino du Havre revient avec la 2ème édition de sa soirée incontournable La Fiesta du Pasino !

Après le succès de la première édition spéciale années 90/2000, place cette fois à une ambiance 100% estivale sous le signe des tubes de l’été !

Rendez-vous le lundi 13 juillet 2026 (veille de jour férié) de 19h à 2h pour chanter, danser et revivre tous les hits incontournables qui sentent bon les vacances et les soirées entre amis !

Au programme

– Animations musicales dès 19h

– Happy Hour de 19h à 20h30

– Lots surprises à gagner tout au long de la soirée

Bar et restauration sur place pr profiter pleinement de la fête.

Préparez vos meilleurs refrains, votre énergie et votre bonne humeur… La Fiesta du Pasino revient pour une soirée estivale et pleine de good vibes ! .

Place Jules Ferry Pasino Le Havrea Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 26 00 00

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English : La Fiesta Du Pasino Tubes de l’été

L’événement La Fiesta Du Pasino Tubes de l’été Le Havre a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie