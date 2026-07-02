Informations pratiques

Sète

LA FILLE ET LE DRAGON KUBRA KHADEMI NICOLE LAPIERRE

503 Boulevard Pierre Mendès Sète Hérault

Tarif : 8 – 8 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-12

fin : 2027-03-12

Date(s) :

2027-03-12

Adaptation scénique du roman graphique de Kubra Khademi, ce spectacle conjugue lecture et dessin en direct pour dénoncer fanatisme religieux et patriarcat, sous les notes d’Esmatullah Alizadah.

Adaptation scénique du roman graphique éponyme de Kubra Khademi en une lecture dessinée en direct où mots et images surgissent sous nos yeux pour dénoncer le fanatisme religieux et le patriarcat, sous les notes bienveillantes d’Esmatullah Alizadah.

En savoir plus www.tmsete.com .

503 Boulevard Pierre Mendès Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 74 02 02 billetterie@tmsete.com

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English : LA FILLE ET LE DRAGON KUBRA KHADEMI NICOLE LAPIERRE

Based on Kubra Khademi’s graphic novel, this stage adaptation combines live reading and live drawing to denounce religious fanaticism and patriarchy, set to the music of Esmatullah Alizadah.

L’événement LA FILLE ET LE DRAGON KUBRA KHADEMI NICOLE LAPIERRE Sète a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau