LA FILLE ET LE DRAGON KUBRA KHADEMI NICOLE LAPIERRE Sète
vendredi 12 mars 2027 · Sète
Informations pratiques
Sète
LA FILLE ET LE DRAGON KUBRA KHADEMI NICOLE LAPIERRE
503 Boulevard Pierre Mendès Sète Hérault
Tarif : 8 – 8 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-12
fin : 2027-03-12
Date(s) :
2027-03-12
Adaptation scénique du roman graphique de Kubra Khademi, ce spectacle conjugue lecture et dessin en direct pour dénoncer fanatisme religieux et patriarcat, sous les notes d’Esmatullah Alizadah.
Adaptation scénique du roman graphique éponyme de Kubra Khademi en une lecture dessinée en direct où mots et images surgissent sous nos yeux pour dénoncer le fanatisme religieux et le patriarcat, sous les notes bienveillantes d’Esmatullah Alizadah.
En savoir plus www.tmsete.com .
503 Boulevard Pierre Mendès Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 74 02 02 billetterie@tmsete.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : LA FILLE ET LE DRAGON KUBRA KHADEMI NICOLE LAPIERRE
Based on Kubra Khademi’s graphic novel, this stage adaptation combines live reading and live drawing to denounce religious fanaticism and patriarchy, set to the music of Esmatullah Alizadah.
L’événement LA FILLE ET LE DRAGON KUBRA KHADEMI NICOLE LAPIERRE Sète a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
À voir aussi à Sète (Hérault)
- TOURNOI DU PAVOIS D’OR Sète 8 juillet 2026
- OLIVIER TERWAGNE SORTIE DE RESIDENCE CHANSONS FRANCAISES Sète 9 juillet 2026
- ATELIER CRIC CRAC Sète 10 juillet 2026
- CONCERT SYNAPSON Sète 10 juillet 2026
- HOUDI + 1ERE PARTIE Sète 11 juillet 2026