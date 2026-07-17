La filtration de l’eau, Le Parc des Oblates, Nantes

Informations pratiques

La filtration de l’eau Mercredi 5 août, 15h00, 16h00 Le Parc des Oblates Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-05T15:00:00+02:00 – 2026-08-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-08-05T16:00:00+02:00 – 2026-08-05T17:00:00+02:00

Comment purifier l’eau de manière simple et naturelle ? Vous filtrerez l’eau avec différents éléments pour la rendre plus propre.

En savoir plus

Découvrez les autres animations proposées au Parc des Oblates

Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026

Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026

Le Parc des Oblates Rue de la Brianderie, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 64 10 58 24 »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/biodiversete-2026 »}] [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda/parc-des-oblates-1850775 »}, {« link »: « https://medias-metropole.nantes.fr/s3fs-public/documents/2026-06/Biodivers%20ete%202026%20web.pdf »}, {« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda?search=%22biodivers%C3%A9t%C3%A92026%22 »}]

Atelier dans le cadre de la programmation estivale Biodivers’été 2026.