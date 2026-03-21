Malemort

La Flèche Malemortoise

Malemort Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 07:00:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Course cycliste sur les routes du tour du Limousin.

Le Cyclo Randonneur Malemortois organise la Flèche Malemortoise.

Départ de la salle polyvalente

– à 7h30 vélo de route 115 km

– à 7h45 VTT 30 et 50 km

– à 8h15 vélo de route 60 et 87 km

– à 9h15 randonnée pédestre 11 km

Tarifs

– vélo de route 7€ licencié, 10€ non licencié

– randonnée 5€

– inscription sur place le matin dès 7h +3€

– Repas 19€, réservation uniquement sur www.jorga.fr .

Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 14 82 82 crmalemort@gmail.com

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English : La Flèche Malemortoise

L’événement La Flèche Malemortoise Malemort a été mis à jour le 2026-04-26 par Brive Tourisme