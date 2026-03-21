La Flèche Malemortoise Malemort
La Flèche Malemortoise Malemort jeudi 14 mai 2026.
Malemort
La Flèche Malemortoise
Malemort Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 07:00:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Course cycliste sur les routes du tour du Limousin.
Le Cyclo Randonneur Malemortois organise la Flèche Malemortoise.
Départ de la salle polyvalente
– à 7h30 vélo de route 115 km
– à 7h45 VTT 30 et 50 km
– à 8h15 vélo de route 60 et 87 km
– à 9h15 randonnée pédestre 11 km
Tarifs
– vélo de route 7€ licencié, 10€ non licencié
– randonnée 5€
– inscription sur place le matin dès 7h +3€
– Repas 19€, réservation uniquement sur www.jorga.fr .
Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 14 82 82 crmalemort@gmail.com
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English : La Flèche Malemortoise
L’événement La Flèche Malemortoise Malemort a été mis à jour le 2026-04-26 par Brive Tourisme
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