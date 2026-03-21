Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La Flèche Malemortoise Malemort

La Flèche Malemortoise Malemort

La Flèche Malemortoise Malemort jeudi 14 mai 2026.

Ville : 19360 Malemort

Département : Corrèze

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Malemort

La Flèche Malemortoise

Malemort Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 07:00:00
fin : 2026-05-14

Date(s) :
2026-05-14

Course cycliste sur les routes du tour du Limousin.
Le Cyclo Randonneur Malemortois organise la Flèche Malemortoise.

Départ de la salle polyvalente
– à 7h30 vélo de route 115 km
– à 7h45 VTT 30 et 50 km
– à 8h15 vélo de route 60 et 87 km
– à 9h15 randonnée pédestre 11 km

Tarifs
– vélo de route 7€ licencié, 10€ non licencié
– randonnée 5€
– inscription sur place le matin dès 7h +3€
– Repas 19€, réservation uniquement sur www.jorga.fr   .

Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 14 82 82  crmalemort@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Flèche Malemortoise

L’événement La Flèche Malemortoise Malemort a été mis à jour le 2026-04-26 par Brive Tourisme

À voir aussi à Malemort (Corrèze)