La Flûte Ré…Enchantée La Manufacture Amphithéâtre Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

La Flûte Ré…Enchantée

Samedi 3 octobre 2026 à partir de 14h. La Manufacture Amphithéâtre 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

La Flûte Ré…Enchantée est un conte théâtral participatif et collectif, né au cœur du quartier d’Encagnane à Aix-en-Provence, au sein du tiers-lieu habitants 20 000 Lieux.

Tout commence par une flûte trouvée par hasard dans un sachet de tacos, devant le Snack du Lion. De mains en mains, elle traverse le quartier et passe entre celles de Hicham, Camélia, Rimas, Rachid, du petit Anis… À chaque souffle, la flûte ouvre une porte vers une autre vie, une autre version de soi celle où l’on a réussi, celle où l’on a tout perdu, celle où l’on ne se reconnaît plus.

Portée par des narratrices qui nous accompagnent dans cette traversée, l’histoire prend la forme d’un conte où le réel et l’imaginaire se rencontrent. Les voix du quartier racontent, questionnent, témoignent et nous invitent à regarder autrement les rues, les rêves, les parcours et les visages d’Encagnane.



Mais La Flûte Ré…Enchantée est avant tout une aventure humaine et artistique. Ce sont les habitants qui ont fait naître cette histoire à partir de leurs mots, de leurs souvenirs, de leurs doutes, de leurs rires et de leurs colères. Une écriture collective accompagnée par Hadrien Bels, écrivain marseillais, dont l’œuvre explore les quartiers populaires pour en révéler la richesse, l’humour et la profondeur.

La mise en scène est assurée par Magida Bel Abbes, metteuse en scène et dramaturge, praticienne du théâtre forum depuis plus de vingt en région PACA et cofondatrice de La Cabane des Voisins et du tiers-lieu: 20 000 Lieux. Sa démarche mêle théâtre, récit,dance, musique et arts visuels pour créer un espace de création à la fois exigeant, sensible et profondément collectif.



Une programmation de La cabane des voisins en partenariat avec le festival Les Promesses de l’Aube .

La Manufacture Amphithéâtre 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

La Fl%FBte R%E9…Enchant%E9e is a participatory, collective theatrical tale, born in the heart of the Encagnane neighborhood in Aix-en-Provence, within the community space “20,000 Lieux.”

L’événement La Flûte Ré…Enchantée Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-09-02 par Mairie d’Aix-en-Provence