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AGENDA · Carhaix-Plouguer

La Foire aux chevaux à l’ancienne Carhaix-Plouguer

samedi 7 novembre 2026 · Carhaix-Plouguer

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Place de Verdun
Ville
29270 Carhaix-Plouguer
Département
Finistère
Tarif

Carhaix-Plouguer

La Foire aux chevaux à l’ancienne

Place de Verdun Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 09:00:00
fin : 2026-11-07 13:00:00

Date(s) :
2026-11-07

La 24è édition de la traditionnelle foire aux chevaux à l’ancienne se déroulera comme à l’accoutumé sur la place de Verdun face à l’Eglise Saint-Trémeur.
Au programme
– Concours et présentation de poulains et pouliches de l’année avec des chevaux de trait et des postiers bretons
– Championnat de Bretagne de maniabilité
– Démonstration de maréchalerie
Crêpes, buvette et repas sur place sur inscriptions.   .

Place de Verdun Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 6 45 60 30 05 

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English :

L’événement La Foire aux chevaux à l’ancienne Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-08-19 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée

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