La Foire aux chevaux à l’ancienne Carhaix-Plouguer
samedi 7 novembre 2026 · Carhaix-Plouguer
Informations pratiques
Carhaix-Plouguer
La Foire aux chevaux à l’ancienne
Place de Verdun Carhaix-Plouguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 09:00:00
fin : 2026-11-07 13:00:00
Date(s) :
2026-11-07
La 24è édition de la traditionnelle foire aux chevaux à l’ancienne se déroulera comme à l’accoutumé sur la place de Verdun face à l’Eglise Saint-Trémeur.
Au programme
– Concours et présentation de poulains et pouliches de l’année avec des chevaux de trait et des postiers bretons
– Championnat de Bretagne de maniabilité
– Démonstration de maréchalerie
Crêpes, buvette et repas sur place sur inscriptions. .
Place de Verdun Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 6 45 60 30 05
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English :
L’événement La Foire aux chevaux à l’ancienne Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-08-19 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée
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