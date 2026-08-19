Informations pratiques

Carhaix-Plouguer

La Foire aux chevaux à l’ancienne

Place de Verdun Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 09:00:00

fin : 2026-11-07 13:00:00

Date(s) :

2026-11-07

La 24è édition de la traditionnelle foire aux chevaux à l’ancienne se déroulera comme à l’accoutumé sur la place de Verdun face à l’Eglise Saint-Trémeur.

Au programme

– Concours et présentation de poulains et pouliches de l’année avec des chevaux de trait et des postiers bretons

– Championnat de Bretagne de maniabilité

– Démonstration de maréchalerie

Crêpes, buvette et repas sur place sur inscriptions. .

Place de Verdun Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 6 45 60 30 05

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English :

L’événement La Foire aux chevaux à l’ancienne Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-08-19 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée