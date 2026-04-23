Brest

La Foire aux Croûtes

Place Guérin Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-14

Depuis 35 ans, cet événement fait vibrer la place Guérin avec une ambition simple partager l’art dans une ambiance festive, populaire et accessible à toutes les générations. Au fil des éditions, elle est devenue bien plus qu’un rendez-vous culturel un temps fort de rencontres, de découvertes et de convivialité, où artistes, curieux·ses et passionné·es se retrouvent et échangent.

Si cette aventure perdure, c’est grâce à l’engagement précieux de ses bénévoles, à la fidélité de son public et à la créativité des artistes. Ensemble, ils font vivre cet événement unique année après année.

Information pratique

Retrouver la programmation détaillée en ligne, sur le site officiel de l’événement. .

Place Guérin Brest 29200 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La Foire aux Croûtes Brest a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue