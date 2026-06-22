La Foire Internationale de Metz Metz Expo Metz

Metz

La Foire Internationale de Metz

Metz Expo 1 rue de la Grange aux Bois Metz Moselle

Tarif : – – EUR

8.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Vendredi 2026-09-25 10:00:00

fin : 2026-10-05 17:00:00

Date(s) :

2026-09-25 2026-09-26 2026-10-02 2026-10-05

La FIM a marqué des générations entières qui, année après année, ont contribué à installer le caractère incontournable de l’Evénement. Créée en 1928, le succès qui lui est réservé depuis si longtemps a permis d’inscrire ce rendez-vous dans les habitudes de la population jusqu’à faire partie intégrante de la culture régionale.

Idéalement positionnée au cœur d’une zone de chalandise de près de 3 millions d’habitants vivant à moins de 40 minutes du Parc des Expositions, La Foire Internationale de Metz est à la fois un rendez-vous commercial et un phénomène de société qui n’a pas d’équivalent dans tout le quart Nord-Est de la France.

La FIM est reconnue comme une des principales Foires Internationales de France et comme la première de la Région Sarre-Lor-Lux et du quart Nord-Est de la France !

Les temps forts de la FIM 2026

Un thème qui vous fera voyager Cap sur la Pacifique ! La 4e édition du festival Nos Orchestres ont du Talent ! Exposition Jean Morette. Un pavillon allemand. Le village des Automates. L’excellence des métiers.Les corporations au cœur de la FIM. Les influenceurs gastronomiques de la foire. Multiplier les rendez-vous économiques.Tout public

8.5 .

Metz Expo 1 rue de la Grange aux Bois Metz 57070 Moselle Grand Est +33 3 87 55 66 00

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English :

The FIM has left its mark on entire generations who, year after year, have helped establish the event’s status as a must-attend. Founded in 1928, its long-standing success has made this event a fixture in people’s lives, to the point where it has become an integral part of regional culture.

Ideally located in the heart of a catchment area of nearly 3 million residents living within 40 minutes of the Parc des Expositions, the Metz International Fair is both a trade event and a social phenomenon that has no equivalent in the entire northeastern quarter of France.

The FIM is recognized as one of France’s leading international fairs and as the premier event in the Saar-Lor-Lux region and the northeastern quarter of France!

Highlights of the 2026 FIM:

A theme that will take you on a journey: Set sail for the Pacific! The 4th edition of the “Nos Orchestres ont du Talent!” festival! Jean Morette exhibition. A German pavilion. The Automata Village. Excellence in the trades. Guilds at the heart of the FIM. The fair’s culinary influencers. Expanding economic networking opportunities.

L’événement La Foire Internationale de Metz Metz a été mis à jour le 2026-06-22 par AGENCE INSPIRE METZ