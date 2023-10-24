La folle et inconvenante histoire des femmes, au Funambule Montmartre Le funambule montmartre Paris

Informations pratiques

Ce spectacle met en scène une jeune femme qui, à travers un livre d’histoire légué par sa grand-mère, décide de donner enfin la parole aux grandes muettes des siècles passés, les femmes.

De la préhistoire jusqu’au XXIe siècle, elle donnera vie à des personnages féminins, réels ou fictifs, hétérosexuels ou homosexuels, qui ensemble entre humour et engagement se feront les témoins de cette grande histoire oubliée des femmes, leur histoire.

Une immersion drôle, détonante et décalée dans l’histoire des grandes muettes des siècles passés, les femmes !

Le jeudi 06 août 2026

de 21h00 à 22h15

payant

TARIFS REDUITS WEB EN VENTE SUR LE SITE DU THÉÂTRE

Tarifs guichet :

plein tarif : 30 €/Tarif réduit* : 20 €/Tarif -26 ans : 10 €

*Demandeurs d’emploi, étudiants, intermittents, groupes +10 personnes, retraités

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2023-10-24T00:00:00+02:00

fin : 2026-08-07T01:15:00+02:00

Date(s) : 2026-08-06T21:00:00+02:00_2026-08-06T22:15:00+02:00

Le funambule montmartre 53 rue des saules 75018 Paris

+33142238883 billetterie@funambule-montmartre.com https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://twitter.com/funambulem



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