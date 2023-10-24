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La folle et inconvenante histoire des femmes, au Funambule Montmartre Le funambule montmartre Paris

mardi 24 octobre 2023 · Le funambule montmartre · Paris

La folle et inconvenante histoire des femmes, au Funambule Montmartre Le funambule montmartre Paris

Informations pratiques

Début
mardi 24 octobre 2023
Fin
vendredi 7 août 2026
Lieu
Le funambule montmartre
Adresse
53 rue des saules
Ville
75018 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>TARIFS REDUITS WEB EN VENTE SUR LE SITE DU THÉÂTRE Tarifs guichet : plein tarif : 30 €/Tarif réduit* : 20 €/Tarif -26 ans : 10 € *Demandeurs d’emploi, étudiants, intermittents, groupes +10 personnes, retraités</p>

Ce spectacle met en scène une jeune femme qui, à travers un livre d’histoire légué par sa grand-mère, décide de donner enfin la parole aux grandes muettes des siècles passés, les femmes.

De la préhistoire jusqu’au XXIe siècle, elle donnera vie à des personnages féminins, réels ou fictifs, hétérosexuels ou homosexuels, qui ensemble entre humour et engagement se feront les témoins de cette grande histoire oubliée des femmes, leur histoire.

Une immersion drôle, détonante et décalée dans l’histoire des grandes muettes des siècles passés, les femmes !
Le jeudi 06 août 2026
de 21h00 à 22h15
payant

TARIFS REDUITS WEB EN VENTE SUR LE SITE DU THÉÂTRE
Tarifs guichet :
plein tarif : 30 €/Tarif réduit* : 20 €/Tarif -26 ans : 10 €
*Demandeurs d’emploi, étudiants, intermittents, groupes +10 personnes, retraités

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2023-10-24T00:00:00+02:00
fin : 2026-08-07T01:15:00+02:00
Date(s) : 2026-08-06T21:00:00+02:00_2026-08-06T22:15:00+02:00

Le funambule montmartre 53 rue des saules  75018 Paris
+33142238883 billetterie@funambule-montmartre.com https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://twitter.com/funambulem


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