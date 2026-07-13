La folle journée ou le mariage de Figaro Théâtre de l’Odéon Marseille 1er Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 1er Arrondissement

La folle journée ou le mariage de Figaro

Mardi 13 avril 2027 à partir de 20h.

Mercredi 14 avril 2027 à partir de 19h.

Du jeudi 15 au samedi 17 avril 2027 à partir de 20h. Théâtre de l’Odéon 162 La Canebière Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-13 20:00:00

fin : 2027-04-13

Date(s) :

2027-04-13 2027-04-14 2027-04-15

Avec Léna Bréban et Philippe Torreton, la pièce de Beaumarchais retrouve les feux de l’amour.

Basile voudrait bien épouser Marceline qui voudrait bien épouser Figaro qui voudrait bien épouser Suzanne ça ressemble fort à une télénovela brésilienne et pourtant, ce petit jeu des chaises amoureuses date officiellement de 1784. Adaptée et mise en scène par Léna Bréban, boostée par l’énergie de Philippe Torreton, la pièce retrouve toute son acuité pour fustiger les rapports de domination sociale et sexiste, et mettre en lumière la question du consentement. Autant de thèmes qui prêtaient à rire au XVIIIe siècleet qui résonnent aujourd’hui d’une toute autre façon. Figaro-ci, Figaro-là ; Me Too par-ci, Me Too par-là.





Texye de Beaumarchais

Adaptation et mise en scène Léna Bréban.

Avec Philippe Torreton, Marie Vialle, Éric Bougnon, Grétel Delattre, Salomé Dienis Meulien, Catherine Allegret, Jean-Jacques Moreau, Pascal Vannson, Antoine Prud’homme deLa Boussinière, Jean Yves Roan .

Théâtre de l’Odéon 162 La Canebière Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Starring L%E9na Br%E9ban and Philippe Torreton, Beaumarchais’ play is back in the spotlight.

L’événement La folle journée ou le mariage de Figaro Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-01 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille