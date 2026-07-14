Informations pratiques

LA FOLLE JOURNÉE OU LE MARIAGE DE FIGARO – Mise en scène Léna Bréhan Carré Sévigné Cesson-Sévigné Samedi 13 février 2027, 20h00 Ille-et-Vilaine

payant, sur réservation

Fidèle au texte de Beaumarchais tout en en révélant la portée politique et féministe, cette pièce offre une lecture incisive, d’une brûlante actualité.

Par sa mise en scène foisonnante d’énergie et de vitalité, Léna Bréban embrase _**La Folle Journée ou Le Mariage de Figaro**_ avec une audace vivifiante. Fidèle au texte de Beaumarchais tout en en révélant la portée politique et féministe, elle offre une lecture incisive, d’une brûlante actualité, portée par une troupe d’exception et un Philippe Torreton habité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-02-13T20:00:00.000+01:00

Fin : 2027-02-13T22:00:00.000+01:00

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https://billetterie.ville-cesson-sevigne.fr/

Carré Sévigné 1 rue du bac 35510 Cesson sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine



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