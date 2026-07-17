LA FONTAINE FAIT SON CINEMA, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency

Informations pratiques

LA FONTAINE FAIT SON CINEMA Dimanche 26 juillet, 11h00 Cinéma Le Dunois Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-26T11:00:00+02:00 – 2026-07-26T12:30:00+02:00

Fin : 2026-07-26T11:00:00+02:00 – 2026-07-26T12:30:00+02:00

Programme de courts métrages d’animation.

La Fontaine fait son cinéma est un nouveau programme de La Chouette du cinéma. Cette fois, La Chouette du cinéma est partie récolter six courts métrages en forme de fables, de petites histoires, avec des animaux, qui contiennent une leçon de vie.

Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238448101 »}]

De Arnaud Demuynck, Pascal Adant, Frits Standaert

LA FONTAINE FAIT SON CINEMA