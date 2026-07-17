LA FONTAINE FAIT SON CINEMA, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency
dimanche 26 juillet 2026 · Cinéma Le Dunois Beaugency · Beaugency
Informations pratiques
LA FONTAINE FAIT SON CINEMA Dimanche 26 juillet, 11h00 Cinéma Le Dunois Beaugency Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-26T11:00:00+02:00 – 2026-07-26T12:30:00+02:00
Fin : 2026-07-26T11:00:00+02:00 – 2026-07-26T12:30:00+02:00
Programme de courts métrages d’animation.
La Fontaine fait son cinéma est un nouveau programme de La Chouette du cinéma. Cette fois, La Chouette du cinéma est partie récolter six courts métrages en forme de fables, de petites histoires, avec des animaux, qui contiennent une leçon de vie.
Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238448101 »}]
De Arnaud Demuynck, Pascal Adant, Frits Standaert
LA FONTAINE FAIT SON CINEMA
À voir aussi à Beaugency (Loiret)
- Visite Découverte de la Tour de l’Horloge Beaugency 17 juillet 2026
- Descente en rappel et visite du clocher Saint-Firmin Beaugency 18 juillet 2026
- Patrimoine, mousquetons et sensations ! Beaugency 18 juillet 2026
- MILONGA LA BALGENTIENNE, Quai de loire Beaugency, Beaugency 18 juillet 2026
- Quinteto Pimienta, Quai de loire Beaugency, Beaugency 19 juillet 2026