La force physique, un outil d’émancipation ? Médiathèque Edmond Rostand Paris

Informations pratiques

Le développement de la force physique est généralement associé au genre masculin. Avec la montée du mouvement masculiniste, cette valorisation de la force peut être perçue négativement par des minorités de genre, qui y voient l’expression de valeurs jugées violentes ou centrées sur le culte de soi. La musculation, en particulier, peut ainsi être méprisée ou critiquée, car elle est parfois associée à une forme d’exaltation de la domination physique, susceptible d’être perçue comme menaçante. Comment peut-on se réapproprier cette notion de force physique, et en faire un outil de confiance en soi, de fierté et d’émancipation ?

Intervenant.es :

> Martin Page écrit des romans et des essais. Dans Douceur de la musculation (2025), il propose un regard inattendu sur la musculation, cette pratique qui permet de prendre soin de nous et de nos proches, tout en protégeant notre fragilité et notre douceur. La musculation devient laboratoire de résistance, face à ce qui nous blesse et nous oppresse.

> Emilia Petrakis écrit de la poésie et pratique le Mixed Martial Arts en compétition amateure. Avec Bagarre (2026), son premier roman, elle livre une réflexion sensible et énergique sur l’émancipation par le sport, et offre un hommage bouleversant, loin des clichés, à une communauté méconnue. Un texte actuel sur la volonté, la solidarité, les dernières chances et les premières fois.

> Lauren Malka est autrice, journaliste indépendante et podcasteuse.

Les Jeudis de l’actualité : rencontre avec Emilia Petrakis et Martin Page animée par Lauren Malka

Le jeudi 15 octobre 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-15T22:00:00+02:00

fin : 2026-10-16T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-15T19:00:00+02:00_2026-10-15T21:00:00+02:00

Médiathèque Edmond Rostand 11 rue Nicolas Chuquet 75017 Paris

+33684980897 mediatheque.edmond-rostand@paris.fr http://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand http://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand



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