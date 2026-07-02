La forêt à portée de rue – Parcours botanique autour de l’exposition Bialowieza, la forêt vivante de Lech & Simona, Centre culturel Saint-Cyprien, Toulouse

Informations pratiques

La forêt à portée de rue – Parcours botanique autour de l’exposition Bialowieza, la forêt vivante de Lech & Simona Samedi 9 janvier 2027, 10h00 Centre culturel Saint-Cyprien Haute-Garonne

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-09T10:00:00+01:00 – 2027-01-09T13:00:00+01:00

Fin : 2027-01-09T10:00:00+01:00 – 2027-01-09T13:00:00+01:00

Plongez au cœur de la biodiversité urbaine avec un parcours guidé consacré à la richesse des arbres qui peuplent nos rues.

En écho à l’exposition multi‑sites Bialowieza, la forêt vivante de Lech & Simona, le botaniste du Muséum, Boris Presseq, vous accompagnera pour décrypter l’histoire, les formes et les stratégies de ces géants discrets qui cohabitent avec nous en ville.

Une exploration à la fois sensible et scientifique, du Centre culturel Saint‑Cyprien jusqu’au Muséum de Toulouse, pour porter un regard renouvelé sur la nature qui nous entoure.

Au départ comme à l’arrivée du parcours, les expositions vous seront présentées par un médiateur de l’atelier photo du Centre culturel Saint‑Cyprien.

N’oubliez pas vos appareils photo : ce cheminement est l’occasion idéale de capturer les formes du vivant rencontrées en route.

Centre culturel Saint-Cyprien 56 allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie 0561222777 https://metropole.toulouse.fr/annuaire/centre-culturel-saint-cyprien https://www.facebook.com/CentreculturelSaintCyprien;https://www.instagram.com/centreculturelsaintcyprien/ [{« type »: « phone », « value »: « 05u202f61u202f22u202f27u202f77 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.centreculturelsaintcyprien.fr »}] Equipement culturel de la ville de Toulouse, le centre culturel Saint-Cyprien, situé au cœur du quartier dynamique éponyme, œuvre depuis plus de 40 ans pour un accès large et inclusif à la culture, en favorisant la rencontre entre les artistes, les œuvres et les publics.

Sa programmation pluridisciplinaire – expositions, spectacles et pratique artistique (photographie, danse, arts plastiques) – conjugue exigence artistique et ouverture, et s’adresse à des publics de tous horizons. Metro ligne A station Saint-Cyprien République

Bus ligne 13, 14, 66

Parking Saint-Cyprien République

Stations VéloToulouse à proximité

Plongez au cœur de la biodiversité urbaine avec un parcours guidé consacré à la richesse des arbres qui peuplent nos rues. En écho à l’exposition multi‑sites Bialowieza, la forêt vivante de Lech & le…

©Diane Gardin + ©Lech Wilczek, courtesy of Ida Matysek