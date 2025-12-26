La forêt au fil des mois

Mervent Vendée

Début : 2026-01-11 14:00:00

fin : 2026-05-03 16:00:00

2026-01-11 2026-02-01 2026-03-01 2026-04-05 2026-05-03 2026-06-07 2026-09-06 2026-10-11 2026-11-08

Balade guidée et commentée à la découverte de la flore, des indices de présence de la faune, des anecdotes sur les plantes ou les animaux, ou encore de quelques signes et procédés de gestion forestière.

1 dimanche par mois sauf juillet, août et décembre

Adulte- 12€

Adulte Adhèrent-8€

Enfant(-12 ans)-6€

Enfant adhèrent-4€

Inscription obligatoire pour connaitre le lieu précis du rendez-vous. .

Mervent 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 67 75 92 83 grainedenature85@gmail.com

Forest outings Massif forestier de Mervent-Vouvant

