Balade à la découverte des Plantes Magiques

Lieu précis indiqué à l’inscription Mervent Vendée

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 10:30:00

fin : 2026-05-24 12:30:00

Date(s) :

2026-03-22 2026-05-24

Votre guide vous emmène à la découverte de plantes aux pouvoirs multiples…

Votre guide vous emmène à la découverte de ces plantes, célèbres ou discrètes, qui inspiraient autrefois remède, philtres ou potions… Les Plantes Magiques !

Tarifs:

Adulte- 12€

Adulte Adhèrent-8€

Enfant(-12 ans)-6€

Enfant adhèrent-4€

Inscription obligatoire pour connaitre le lieu précis du rendez-vous. .

Lieu précis indiqué à l’inscription Mervent 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 67 75 92 83 grainedenature85@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Your guide will take you on a discovery of plants with multiple powers…

L’événement Balade à la découverte des Plantes Magiques Mervent a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin