Balade à la découverte des Plantes Magiques Mervent
Balade à la découverte des Plantes Magiques Mervent dimanche 22 mars 2026.
Balade à la découverte des Plantes Magiques
Lieu précis indiqué à l’inscription Mervent Vendée
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 10:30:00
fin : 2026-05-24 12:30:00
Date(s) :
2026-03-22 2026-05-24
Votre guide vous emmène à la découverte de plantes aux pouvoirs multiples…
Votre guide vous emmène à la découverte de ces plantes, célèbres ou discrètes, qui inspiraient autrefois remède, philtres ou potions… Les Plantes Magiques !
Tarifs:
Adulte- 12€
Adulte Adhèrent-8€
Enfant(-12 ans)-6€
Enfant adhèrent-4€
Inscription obligatoire pour connaitre le lieu précis du rendez-vous. .
Lieu précis indiqué à l’inscription Mervent 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 67 75 92 83 grainedenature85@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Your guide will take you on a discovery of plants with multiple powers…
L’événement Balade à la découverte des Plantes Magiques Mervent a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin