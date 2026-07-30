La Forêt des Livres chez Gonzague Saint Bris Allée Valérie Schneider et parc du château de Chanceaux Chanceaux-près-Loches

Informations pratiques

Pour les 30 ans de La Forêt des Livres chez Gonzague Saint Bris, venez rencontrer en plein air 200 écrivains en dédicace sous les arbres et dans le parc du château de Chanceaux et profiter de nombreuses animations dans un cadre bucolique en avant-première à la rentrée littéraire :

Remise des prix littéraires devant le chalet mythique de Gonzague Saint Bris

Colloque

Café littéraire

Lectures

Pièce de théâtre

Atelier jeunesse pour les 3–8 ans

Allée de la littérature jeunesse

Allée des bouquinistes