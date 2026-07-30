AGENDA · Chanceaux-près-Loches
La Forêt des Livres chez Gonzague Saint Bris Allée Valérie Schneider et parc du château de Chanceaux Chanceaux-près-Loches
dimanche 30 août 2026 · Allée Valérie Schneider et parc du château de Chanceaux · Chanceaux-près-Loches
Informations pratiques
Pour les 30 ans de La Forêt des Livres chez Gonzague Saint Bris, venez rencontrer en plein air 200 écrivains en dédicace sous les arbres et dans le parc du château de Chanceaux et profiter de nombreuses animations dans un cadre bucolique en avant-première à la rentrée littéraire :
Remise des prix littéraires devant le chalet mythique de Gonzague Saint Bris
Colloque
Café littéraire
Lectures
Pièce de théâtre
Atelier jeunesse pour les 3–8 ans
Allée de la littérature jeunesse
Allée des bouquinistes