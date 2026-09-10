La forêt et les animaux qui l’habitent, Médiathèque Saint-Cyprien, Toulouse
mercredi 16 décembre 2026 · Médiathèque Saint-Cyprien · Toulouse
Informations pratiques
La forêt et les animaux qui l’habitent Mercredi 16 décembre, 11h00 Médiathèque Saint-Cyprien Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-16T11:00:00+01:00 – 2026-12-16T12:00:00+01:00
Fin : 2026-12-16T11:00:00+01:00 – 2026-12-16T12:00:00+01:00
Mercredi 16 décembre – 11h
La médiathèque Jeunesse Pourquoi Pas ? du Muséum et la Médiathèque Saint‑Cyprien vous invitent à vivre des lectures à 2 voix pour explorer des albums jeunesse sur le thème de la forêt et partir à la rencontre des animaux qui l’habitent.
Médiathèque Saint-Cyprien
À partir de 3 ans
Médiathèque Saint-Cyprien Square Maurice Pujol Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie
Dans le cadre du projet “Białowieza, La forêt vivante de Lech & Simona” (Bicentenaire de la photographie).
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