La forêt et les animaux qui l’habitent, Médiathèque Saint-Cyprien, Toulouse

Informations pratiques

La forêt et les animaux qui l’habitent Mercredi 16 décembre, 11h00 Médiathèque Saint-Cyprien Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-16T11:00:00+01:00 – 2026-12-16T12:00:00+01:00

Fin : 2026-12-16T11:00:00+01:00 – 2026-12-16T12:00:00+01:00

Mercredi 16 décembre – 11h

La médiathèque Jeunesse Pourquoi Pas ? du Muséum et la Médiathèque Saint‑Cyprien vous invitent à vivre des lectures à 2 voix pour explorer des albums jeunesse sur le thème de la forêt et partir à la rencontre des animaux qui l’habitent.

Médiathèque Saint-Cyprien

À partir de 3 ans

Médiathèque Saint-Cyprien Square Maurice Pujol Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie

Dans le cadre du projet “Białowieza, La forêt vivante de Lech & Simona” (Bicentenaire de la photographie).