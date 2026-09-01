LA FOULÉE POUR LA VIE SALLE DES FÊTES Seysses

Informations pratiques

Seysses

LA FOULÉE POUR LA VIE

SALLE DES FÊTES 225 Chemin des Boulbennes Seysses Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

La Foulée pour la vie revient pour une 34ème édition le dimanche 20 septembre 2026 !

La “Foulée pour la vie” est un défi sportif, mais avant tout un rendez-vous caritatif où la générosité et la bonne humeur seront au rendez-vous.

La “Foulée pour la vie” est un défi sportif, mais avant tout un rendez-vous caritatif où la générosité et la bonne humeur seront au rendez-vous. Comme à son habitude, cet événement populaire est axé sur un esprit de solidarité envers des associations humanitaires locales (Hôpital Sourire, Secours Populaire et l’association Dominique). Ces associations recevront 100% de vos inscriptions à la course. L’an dernier, grâce à la mobilisation des 1650 participants, ce sont 21 000 euros qui avaient été remis aux associations soutenues.

Au programme de cette journée animée les courses sur route (semi-marathon, 10 km, 5 km), une marche de 8 km et les courses enfants. Que vous soyez coureur confirmé, amateur ou adepte de la marche, l’essentiel est de participer ! .

SALLE DES FÊTES 225 Chemin des Boulbennes Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 64 64 communication@mairie-seysses.fr

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English :

The Foulée pour la vie is back for its 34th edition on Sunday, September 20, 2026!

The “Run for Life” is a sporting challenge, but above all a charity event where generosity and good cheer will be in abundance.

L’événement LA FOULÉE POUR LA VIE Seysses a été mis à jour le 2026-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE