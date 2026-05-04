LA FRESQUE DE BENENOVA Centre Social Ker Yann Rennes Mardi 12 mai, 14h00 Ille-et-Vilaine

Un atelier participatif pour échanger autour du bénévolat : pourquoi s’engager comme bénévole, les freins et les motivations, comment être heureux dans son bénévolat …

Un atelier participatif pour échanger autour du bénévolat : pourquoi s’engager comme bénévole, les freins et les motivations, comment être heureux dans son bénévolat … Atelier ouvert à tous les bénévoles et futurs bénévoles du quartier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-12T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-12T16:30:00.000+02:00

1



Centre Social Ker Yann 42 cours J.F. Kennedy 35000 RENNES Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

