LA FRESQUE DE BENENOVA Centre Social Ker Yann Rennes
LA FRESQUE DE BENENOVA Centre Social Ker Yann Rennes mardi 12 mai 2026.
LA FRESQUE DE BENENOVA Centre Social Ker Yann Rennes Mardi 12 mai, 14h00 Ille-et-Vilaine
Un atelier participatif pour échanger autour du bénévolat : pourquoi s’engager comme bénévole, les freins et les motivations, comment être heureux dans son bénévolat …
Un atelier participatif pour échanger autour du bénévolat : pourquoi s’engager comme bénévole, les freins et les motivations, comment être heureux dans son bénévolat … Atelier ouvert à tous les bénévoles et futurs bénévoles du quartier.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-12T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-12T16:30:00.000+02:00
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Centre Social Ker Yann 42 cours J.F. Kennedy 35000 RENNES Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
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