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La fresque des sols vivants, Le Parc des Oblates, Nantes

mercredi 29 juillet 2026 · Le Parc des Oblates · Nantes

La fresque des sols vivants, Le Parc des Oblates, Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Lieu
Le Parc des Oblates
Adresse
Rue de la Brianderie, Nantes
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur inscription

La fresque des sols vivants Mercredi 29 juillet, 14h00, 16h00 Le Parc des Oblates Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-29T14:00:00+02:00 – 2026-07-29T15:30:00+02:00
Fin : 2026-07-29T16:00:00+02:00 – 2026-07-29T17:30:00+02:00

Découvrez le fonctionnement du sol et de ses interactions puis échangeons sur les risques potentiels liés aux pratiques agricoles et trouvons des solutions pour les limiter.

En savoir plus

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Le Parc des Oblates Rue de la Brianderie, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 64 10 58 24 »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/biodiversete-2026 »}] [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda/parc-des-oblates-1850775 »}, {« link »: « https://medias-metropole.nantes.fr/s3fs-public/documents/2026-06/Biodivers%20ete%202026%20web.pdf »}, {« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda?search=%22biodivers%C3%A9t%C3%A92026%22 »}]
Atelier dans le cadre de la programmation estivale Biodivers’été 2026.

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