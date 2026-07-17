La fresque des sols vivants, Le Parc des Oblates, Nantes
mercredi 29 juillet 2026 · Le Parc des Oblates · Nantes
Informations pratiques
La fresque des sols vivants Mercredi 29 juillet, 14h00, 16h00 Le Parc des Oblates Loire-Atlantique
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-29T14:00:00+02:00 – 2026-07-29T15:30:00+02:00
Fin : 2026-07-29T16:00:00+02:00 – 2026-07-29T17:30:00+02:00
Découvrez le fonctionnement du sol et de ses interactions puis échangeons sur les risques potentiels liés aux pratiques agricoles et trouvons des solutions pour les limiter.
En savoir plus
Découvrez les autres animations proposées au Parc des Oblates
Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026
Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026
Le Parc des Oblates Rue de la Brianderie, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 64 10 58 24 »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/biodiversete-2026 »}] [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda/parc-des-oblates-1850775 »}, {« link »: « https://medias-metropole.nantes.fr/s3fs-public/documents/2026-06/Biodivers%20ete%202026%20web.pdf »}, {« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda?search=%22biodivers%C3%A9t%C3%A92026%22 »}]
Atelier dans le cadre de la programmation estivale Biodivers’été 2026.
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Cours d’été Pilates et Stretching Postural – Umaneha, Dalby Sport-Santé, Nantes 17 juillet 2026
- Soirée – Guinguette estivale, Guinguette CSC Saint Joseph de Porterie ACCOORD, Nantes 17 juillet 2026
- Unicycle show, Plaine de jeux La Halvêque, Nantes 17 juillet 2026
- FESTIVAL LA BELLE STATION D’ÉTÉ – soirée 2, Station Bottière, Nantes 17 juillet 2026
- MATINÉE BIEN-ÊTRE Le Ripaillon Nantes 18 juillet 2026