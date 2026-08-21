La future halle événementielle racontée par ses architectes, Cité du design, Saint-Étienne

Informations pratiques

La future halle événementielle racontée par ses architectes 19 et 20 septembre Cité du design Loire

Limité à 35 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

L’ancienne halle 243 de la Manufacture nationale d’armes de Saint-Étienne est en pleine transformation pour devenir une halle événementielle qui accueillera, dès décembre 2026, une programmation variée tout au long de l’année.

Partez à la découverte des coulisses de ce chantier lors d’une visite guidée par un membre de l’agence d’architecture SILT. Vous découvrirez les partis pris de cette reconversion, guidée par trois ambitions : rendre hommage au passé industriel du site, révéler l’essentiel de son architecture et créer un équipement événementiel performant et durable.

Cité du design Place de la Manufacture d’armes 42000 Saint-Etienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://citedudesign.tickeasy.com/fr-FR/accueil »}]

L’ancienne halle 243 de la Manufacture nationale d’armes de Saint-Étienne est en pleine transformation pour devenir une halle événementielle qui accueillera, dès décembre 2026, une programmation tout…

© Pierre Grasset / Saint-Étienne Métropole