La future halle événementielle racontée par ses architectes, Cité du design, Saint-Étienne
samedi 19 septembre 2026 · Cité du design · Saint-Étienne
Informations pratiques
La future halle événementielle racontée par ses architectes 19 et 20 septembre Cité du design Loire
Limité à 35 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
L’ancienne halle 243 de la Manufacture nationale d’armes de Saint-Étienne est en pleine transformation pour devenir une halle événementielle qui accueillera, dès décembre 2026, une programmation variée tout au long de l’année.
Partez à la découverte des coulisses de ce chantier lors d’une visite guidée par un membre de l’agence d’architecture SILT. Vous découvrirez les partis pris de cette reconversion, guidée par trois ambitions : rendre hommage au passé industriel du site, révéler l’essentiel de son architecture et créer un équipement événementiel performant et durable.
Cité du design Place de la Manufacture d’armes 42000 Saint-Etienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://citedudesign.tickeasy.com/fr-FR/accueil »}]
L’ancienne halle 243 de la Manufacture nationale d’armes de Saint-Étienne est en pleine transformation pour devenir une halle événementielle qui accueillera, dès décembre 2026, une programmation tout…
© Pierre Grasset / Saint-Étienne Métropole
À voir aussi à Saint-Étienne (Loire)
- Galerie nationale du desig Visite guidée thématique La complète , Imaginer son vase Galerie nationale du design Saint-Étienne 22 août 2026
- Festival de poésie Franco Italien Ponti di Poesie Saint-Étienne 25 août 2026
- A la découverte des Chauves-Souris, Maison de la Réserve naturelle régionale des Gorges de la Loire, Saint-Étienne 29 août 2026
- Collège Musée, collège Marc Seguin, Saint-Étienne 18 septembre 2026
- Portes Ouvertes, Association Model’Rail, Saint-Étienne 18 septembre 2026