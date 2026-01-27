La Gare fait son cinéma Le Rhône, un écrin de vie en sursis Gare des Ramières Allex

Début : 2026-08-18 21:00:00
2026-08-18

Le Rhône, un écrin de vie en sursis par Pascal Fayolle et François Rousset | 52 minutes
Un voyage de la source du fleuve dans les glaces alpines, à son delta en Camargue.
Gare des Ramières 11, Chemin des Fouilles Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 04 41  info@lagaredesramieres.com

Le Rhône, un écrin de vie en sursis by Pascal Fayolle and François Rousset | 52 minutes
A journey from the river’s source in the Alps to its delta in the Camargue.

